Sanità, altra dura protesta davanti al Consiglio regionale

I cittadini di Isernia e Termoli manifesteranno in via IV Novembre. Segui con noi gli sviluppi della contestazione

REDAZIONE

Questa marttina, martedi 22 ottobre, dalle ore 10.30 si riunirà il consiglio regionale per la consueta seduta del martedi ma si preannuncia un’altra giornata calda sotto il profilo della protesta. Fuori ai cancelli di via IV novembre infatti ci saranno forti contestazioni per quanto riguarda la sanità molisana. Saranno presenti sia i cittadini di Isernia che i rappresentanti delle istituzioni in difesa del Veneziale, in particolare del reparto di Senologia dopo la chiusura del reparto. Presenti anche i cittadini di Termoli per quanto riguarda la mancata chiarezza sui provvedimenti che vengono presi sull’ospedale San Timoteo, come ha tenuto a sottolineare il comitato Voglio nascere a Termoli. Si prevede ,dunque, una protesta forte come quella avvenuta qualche settimana.

SEGUI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK E SUL NOSTRO SITO INTERNET GLI SVILUPPI DELLA PROTESTA CON CONTINUI AGGIORNAMENTI.