Sanità allo stremo, si continua a battere la strada dei medici stranieri

Dopo pediatri, ortopedici e medici del Pronto Soccorso, è la volta degli specialisti in Radiodiagnostica

Prima l’Avviso per 12 pediatri e 11 ortopedici, poi quello per 25 medici per il Pronto Soccorso, ora è la volta degli specialisti in radiodiagnostica. Da assumere, come per gli altri Avvisi, a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2023, in attesa dei risultati degli Avvisi e concorsi indetti per l’assunzione a tempo determinato e indeterminato di altrettante figure professionali.

L’Avviso pubblico per soli titoli è “in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Paese dell’Unione Europea o in Paesi terzi”.

Attualmente, presso le strutture ospedaliere Asrem, risultano in servizio a tempo indeterminato 23 medici specialisti in Radiodiagnostica di cui 10 al Cardarelli di Campobasso, 5 al Veneziale di Isernia e 8 al San Timoteo di Termoli.

Dunque la carenza di personale continua a mettere in seria difficoltà la sanità molisana con il rischio spesso dell’interruzione di pubblico servizio e la seria possibilità di non veder garantiti i Livelli Essenziali di Assistenza.