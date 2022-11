Sanità allo stremo, il Molise chiama medici stranieri: è l’ultima spiaggia

Pubblicati dall’Asrem due Avvisi per 12 pediatri e 11 ortopedici per l’assunzione a tempo determinato della durata di un anno (tutto il 2023)

La situazione è ormai al limite e, come denunciato più volte, si rischia di non garantire i Livelli Essenziali di Assistenza o peggio l’interruzione di pubblico servizio. La carenza di personale è cronica in Italia, ma aggrava in Molise dove, come noto, i concorsi vanno puntualmente deserti. L’extrema ratio adottata dall’Asrem è quello di provare con i medici stranieri.

Per tale ragione l’Azienda Sanitaria Regionale ha pubblicato due avvisi per l’assunzione a tempo determinato, della durata di un anno, per tutto il 2023, di 12 pediatri e 11 ortopedici. Sono i due reparti che soffrono maggiormente in Molise della carenza di personale e, dopo aver provato la strada, poco fortunata, delle convenzioni con società che fornivano medici, ora si prova quella che porta a medici stranieri. E non è detto che qualcuno risponderà.

Nell’Avviso pubblicato da Asrem si legge che “al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, anche in esito alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dal perdurare della diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nella Regione Molise, è stata indetta procedura per l’assunzione, a tempo determinato, di 12 Dirigenti Medici della disciplina Pediatria/Neonatologia e 11 Dirigenti Medici della disciplina Ortopedia e Traumatologia, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Paese dell’Unione Europea o in Paesi terzi.