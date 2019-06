Sanità al collasso, Roberti riunisce i sindaci. E si pensa al nuovo Piano Operativo

REDAZIONE TERMOLI

L’obiettivo, da un lato, è quello di bloccare ogni procedura che possa decretare la chiusura anche solo parziale dei reparti, soprattutto quelli di Ostetricia e Pediatria che stanno scontando l’assenza di personale, e dall’altro quello di mettere mano, tutti insieme, al Piano Operativo 2019-2021 considerando che «in questi anni non sono mai stati ascoltati i sindaci». E’ convocato per domani pomeriggio, 26 giugno, alle 18 a Termoli l’incontro tra i sindaci del basso Molise che si stanno facendo portavoce di una vera e propria campagna in difesa del San Timoteo. Sotto la lente le difficoltà che sta attraversando il San Timoteo, con il concreto e paventato rischio di chiusura dei reparti che si è profilato nei giorni scorsi. Di qui la decisione del nuovo sindaco di Termoli, Francesco Roberti, di mettere mano alla situazione e far sedere attorno a un tavolo tutti i primi cittadini del basso Molise per trovare delle misure concrete di salvaguardia del nosocomio costiero. Tra queste Roberti ha ricordato «la possibilità di impiegare i pediatri di famiglia in ospedale ma il Ministro della Sanità ha deciso che questa opzione va bene per tutti ma non per il Molise. Lo stesso discorso varrebbe anche per altri reparti. Abbiamo un piano operativo 2018 che non è mai andato a regime – ha affermato Roberti – e quello del 2019-2021 che deve essere ancora approvato ma si devono sentire i sindaci e quindi ho messo in piedi una organizzazione per approfondire come dovrà essere fatto. Mai nessuno ha deciso di sentire i sindaci per vedere quello di cui hanno bisogno i territori e per la prima volta abbiamo deciso di fare questo gruppo di lavoro concreto». Niente proclami, come ha ribadito Roberti, «saranno tutti incontri a porte chiuse perché non dobbiamo fare campagna elettorale su queste cose ma dobbiamo iniziare un percorso di attuazione del piano operativo e devono essere delle riunioni costruttive». Per quello che riguarda il problema del Punto Nascita e di Pediatria «metteremo in campo delle azioni necessarie a superare la crisi estiva. Occorre fare una riunione tra gli addetti ai lavori e concertare le azioni da mettere in campo per evitare allarmismi eccessivi di persone che credono che il San Timoteo non sia più adatto a garantire la salute». Resta un dato di fatto: «il pronto soccorso lavora sotto pressione per la carenza di personale e qualcuno sentendo notizie preferisce andare fuori. Noi possiamo tranquillizzare i nostri cittadini perché stiamo lavorando in maniera pragmatica alla risoluzione del problema trovando una grande disponibilità da parte di tutti».