Sanità, aggiornato il piano di recupero delle liste d’attesa

Il Commissario ad Acta per la Sanità del Molise, Donato Toma, con proprio decreto ha approvato l’aggiornamento del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa.

Nel documento, secondo quanto si legge su Ansa Molise, sono state individuate anche le soluzioni operative finalizzate all’incremento dell’offerta di prestazioni di ricovero e recupero degli interventi in lista di attesa.

Per raggiungere questo obiettivo si ricorrerà a prestazioni aggiuntive (dirigenza e comparto) nel rispetto degli orari massimi di lavoro e dei prescritti riposi con esclusione dei servizi di guardia. Prevista anche l’assunzione di personale a tempo determinato, dedicato, per le branche specialistiche più critiche, preliminarmente attraverso le procedure di scorrimento delle graduatorie già in essere e assunzioni, sempre a tempo determinato, di personale di comparto e della dirigenza medica, anche in deroga ai vigenti Ccnl, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa.

Entro il mese di febbraio, si legge nel documento, saranno concordate con gli specialisti di branca e con i direttori dei reparti ospedalieri le modalità organizzative e la calendarizzazione delle attività di recupero che saranno espletate gradualmente nel corso dell’anno.