Sanità adeguata per bimbi e adolescenti, 109 sindaci molisani si coalizzano

Mai più pellegrinaggi per curarsi fuori regione. Lettera aperta al dg Asrem e al presidente della Conferenza dei Sindaci per garantire a questa fascia di utenti una giusta assistenza sanitaria

Con una comunicazione inviata al Direttore Generale Asrem, Oreste Florenzano e al Presidente pro tempore della Conferenza dei Sindaci, Daniele Saia, il sindaco di Casalciprano Eliseo Castelli e altri 108 Primi Cittadini di comuni molisani pongono l’accento su:

“L’assenza prolungata del personale medico-specialistico relativamente alle prestazioni assistenziali afferenti l’endocrinologia pediatrica, con particolare riferimento alle problematiche inerenti lo sviluppo e la crescita staturo-ponderale nel bambino e nell’adolescente, in relazione a possibili alterazioni ormonali e patologie genetiche” – “Stante il protrarsi della circostanza evidenziata, le famiglie (e soprattutto i nostri bambini) stanno subendo notevoli disagi al fine di ottenere un’assistenza sanitaria adeguata, in quanto costrette ad affrontare lunghi e dispendiosi viaggi necessari per recarsi presso i nosocomi di Roma e Chieti; strutture preposte all’uopo.



Pur essendo a conoscenza delle criticità riscontrate nel cercare nuovo personale medico, con la presente, si sollecita, ciascuno per quanto di competenza, nel profondere un ulteriore sforzo volto, soprattutto, alla tutela delle fasce più deboli e bisognose al fine di ottenere, presso la regione di appartenenza, le prestazioni sanitarie necessarie alla cura e alla prevenzione delle patologie sopra descritte.



La congiuntura epidemiologica in essere, che impone di ridurre al minimo necessario gli spostamenti interregionali, nell’intento di contenere la diffusione massiva del contagio, impone di tenere in debita considerazione la presente richiesta, al fine di garantire il diritto alla salute dei piccoli concittadini interessati.

Si confida in un sensibile interessamento rispetto alle criticità evidenziate, nell’ottica di un proficuo interscambio istituzionale”.

L’elenco dei sindaci che aderiscono alla richiesta

1

Francesco TROLIO

Acquaviva Colle Croce

2

Francesca PETROCELLI

Acquaviva d’Isernia

3

Daniele SAIA

Agnone

4

Riccardo DI CHIRO

Baranello

5

Anita DI PRIMIO

Belmonte del Sannio

6

Carmine RUSCETTA

Bojano

7

Michele PALMIERI

Busso

8

Roberto GRAVINA

Campobasso

9

Simona VALENTE

Campochiaro

10

Giuseppe NOTARTOMASO

Campodietra

11

Achille CARANCI

Cantalupo nel Sannio

12

Candido PAGLIONE

Capracotta

13

Pasquale COLITTI

Carpinone

14

Sabrina LALLITTO

Casacalenda

15

Lino GENTILE

Castel del Giudice

16

Marisa MARGIOTTA

Castel San Vincenzo

17

Nicola MARRONE

Castelbottaccio

18

Enrico FRATANGELO

Castellino del Biferno

19

Flavio BOCCARDO

Castelmauro

20

Michela TAMBURRI

Castelpetroso

21

Carla CARANCI

Castelpizzuto

22

Nicola SCAPILLATI

Castropigano

23

Gino MASCIA

Cercemaggiore

24

Remo DI IANNI

Cerro al Volturno

25

Paolo MANUELE

Civitacampomarano

26

Roberta CIAMPITTIELLO

Civitanova del Sannio

27

Carletto DI PAOLA

Colle D’Anchise

28

Emilio INCOLLINGO

Colli a Volturno

29

Riccardo PRETE

Conca Casale

30

Michelino D’AMICO

Duronia

31

Antonio CERIO

Ferrazzano

32

Federica COCOZZA

Filignano

33

Sergio LERZA

Forli del Sannio

34

Saverio NONNO

Fossalto

35

Felice IANIRO

Frosolone

36

Carmelina GENOVESE

Gambatesa

37

Nicola VECCHIULLO

Gildone

38

Vincenzo TOZZI

Guardialfiera

39

Fabio IULIANO

Guardiaregia

40

Mario BELOTTI

Guglionesi

41

Piero CASTRATARO

Isernia

42

Angela AMOROSO

Limosano

43

Giuseppe PUCHETTI

Larino

44

Giovanni MARASCA

Lucito

45

Gianfranco PAOLUCCI

Macchia Valfortore

46

Felice CICCONE

Macchiagodena

47

Angelo LA RICCIA

Matrice

48

Angelo MINIELLO

Mirabello Sannitico

49

Marco FERRANTE

Miranda

50

Michele TURRO

Monaciglioni

51

Giuseppe TULLO

Montagano

52

Giorgio MANES

Montecilfone

53

Riccardo VINCIFORI

Montefalcone nel Sannio

54

Nicolino MACCHIAGODENA

Montelongo

55

Sergio SAN MARTINO

Montemitro

56

Simona CONTUCCI

Montenero di Bisaccia

57

Paolo SANTACHIARA

Montenero Val Cocchiara

58

Nino PONTE

Montorio nei Frentani

59

Stefania PEDRAZZI

Morrone del Sannio

60

Roberto DE SOCIO

Oratino

61

Maria ANTENUCCI

Pesche

62

Manolo SACCO

Pescolanciano

63

Carmen CARFAGNA

Pescopennataro

64

Roberto DI PARDO

Petacciato

65

Alessandro Amoroso

Petrella Tifernina

66

Marcello TOTO

Pettoranello del Molise

67

Antonio DI PASQUO

Pietrabbondante

68

Antonio TOMASSONE

Pietracatella

69

Camillo SANTILLI

Pietracupa

70

Vincenzo DI CRISTOFANO

Pizzone

71

Giuseppe ORLANDO

Poggio Sannita

72

Francesco GALLO

Portocannone

73

Robert CAPORICCI

Provvidenti

74

Pietro TESTA

Riccia

75

Palmerino D’AMICO

Rionero Sannitico

76

Orazio CIVETTA

Ripabottoni

77

Marco GIAMPAOLO

Ripalimosani

78

Giacomo LOMBARDI

Roccamandolfi

79

Fabio MILANO

Roccasicura

80

Angelo MINNI

Roccavivara

81

Teodoro SANTILLI

Rocchetta al Volturno

82

Giovanni GALLI

Salcito

83

Annamaria BOCCARDO

San Biase

84

Fausto BELLUCCI

San Felice del Molise

85

Costanzo DELLA PORTA

San Giacomo Degli Schiavoni

86

Domenico CREDICO

San Giovanni in Galdo

87

Rosario DE MATTEIS

San Giuliano del Sannio

88

Giuseppe FERRANTE

San Giuliano di Puglia

89

Giovanni DI MATTEO

San Martino in Pensilis

90

Alfonso LEGGIERI

San Massimo

91

Simona DE CAPRIO

San Pietro Avellana

92

Tonino SPINA

San Polo Matese

93

Alberto FLORIO

Santa Croce di Magliano

94

Giuseppe DI PILLA

Sant’Agapito

95

Nunzia NUCCI

Sant’Angelo del Pesco

96

Wiliam CIARALLO

Sant’Angelo Limosano

97

Giuseppe TERRIACA

Sant’Elena Sannita

98

Paolo D’ANELLO

Sepino

99

Pino VENDITTI

Sessano del Molise

100

Eustachio MACARI

Sesto Campano

101

Michele DI IORIO

Spinete

102

Paolo CIRULLI

Tavenna

103

Francesco ROBERTI

Termoli

104

Tonino LOMBARDI

Torella del Sannio

105

Roberto QUERCIO

Toro

106

Gianni DI IORIO

Tufara

107

Laura GRECO

Ururi

108

Luigi ROSATO

Vastogirardi

109

Alfredo RICCI

Venafro

110

Luigi VALENTE

Vinchiaturo