Sanità a pezzi: “Dopo cinque giorni di calvario ho portato mia madre in Campania”

Sanità molisana sempre più disastrata. L’ennesimo episodio di “malasanità” accaduto al Veneziale lo racconta Domenico Paolo Pontarelli, parlando di quanto accaduto alla madre, costretta ad andare fuori regione, in Campania, dopo cinque giorni d’attesa passati inutilmente nell’ospedale di Isernia:

“Il prossimo anno si voterà per le regionali.



Ogni giorno si legge di possibili apparentamenti, di pseudo nomi e accordi sottobanco. Nessuno che parli di temi, delle criticità da risolvere in questo buco di regione.

Allora raccontiamogli una storiella fresca fresca, scrive Domenico Paolo Pontarelli, sulla sua bacheca Fb. Mia madre è stata ricoverata mercoledì sera all’Ospedale Veneziale di Isernia per una caduta. I primi esami RX evidenziano una rottura dell’omero pertanto sarà necessario procedere con l’intervento.

Non la portanto subito in reparto perché i tamponi alla quale viene sottosposta risultano invalidi.

Per precauzione ed evitare di infettare il reparto la fanno restare al pronto soccorso insieme ad altre persone. Perché le regole so regole, se poi non tutelano nessuno chi se ne fotte. Vabbè, passa una nottata al pronto soccorso in cui non le è stato portato un bicchiere d’acqua, né una antidolorifico, né un aiuto per andare in bagno. Alle sue richieste neanche un cenno. Nel frattempo i tamponi finiscono e bisogna attendere che arrivino di nuovi. Il pomeriggio seguente (Alleluja) viene portata su in reparto. Qui il dott. di turno, a causa di beghe e scaramucce tutte interne al personale sanitario, minaccia di lasciare mia madre parcheggiata (ha detto letteralmente così) per 15 giorni.

Cosa che se la vedono i Vigili Urbani si rischia di dover pagare il bollo o l’occupazione del suolo pubblico (s’ pazzea).

Risolta la questione personale del Far West Hospital, mia madre viene portata in stanza dove resta per ben 4 giorni. In questo lasso di tempo le viene ripetutamente comunicato che bisogna attendere la chiamata dalla radiologia per effettuare la TAC. Infstti senza TAC non si può sapere il tipo di intervento da fare e dove poterlo fare perché “se c’è da mettere un chiodo possiamo farlo pure qua ma se è più complesso ti dobbiamo trasferire”. Domenica, ieri, il chiodo a questo scempio lo abbiamo messo noi. Firma e dimissioni. Domani andremo fuori regione e ci recheremo presso una struttura con cui ci siamo già organizzati.



In quattro giorni di nulla assoluto abbiamo dovuto procurare a spese nostre un tutore immobilizzante e noi abbiamo dovuto perfino comprare le casse d’acqua per permettere a mia madre di bere.

Una situazione decisamente da condannare. In tutto questo marasma abbiamo avuto la fortuna di incrociare due sole infermiere attente, sensibili e professionali. Persone che svolgono la loro missione con impegno e dedizione e che meriterebbero di lavorare in ben altre realtà. Perché questo non è un ospedale, questa non è sanità e questa non è una regione. È terzo mondo.

Ricordatelo a questi politicanti dalla saccoccia piena e dalla realtà distorta”.