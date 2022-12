Sanità, 280 operatori rischiano di restare a casa: presidio Ugl davanti la Prefettura

Dal prossimo 31 dicembre 280 operatori sanitari molisani rischiano di perdere il lavoro. Per questo motivo la Ugl Molise è scesa in piazza oggi, 1 dicembre, per difendere i diritti dei lavoratori coinvolti e il futuro delle loro famiglie attraverso un presidio di fronte alla Prefettura di Campobasso. “Abbiamo acceso l’attenzione, unici a farlo, su un autentico dramma sociale e occupazionale che sta per abbattersi sulla nostra regione ma dalle istituzioni non abbiamo ricevuto alcun segnale. Se dall’incontro non emergeranno novità positive, che possano portare a una proroga dei contratti salvaguardando così i livelli occupazionali, la UGL Salute metterà in campo tutte le iniziative a difesa del posto di lavoro dei 280 operatori sanitari coinvolti e garantire quindi il mantenimento dell’assistenza sui territori. Chiediamo ai cittadini del Molise di essere al nostro fianco in questa protesta, che è una battaglia di giustizia sociale e dignità. Bisogna farlo per dare un futuro a coloro che a più riprese sono stati chiamati eroi, per la generosità e la professionalità mostrate nell’emergenza covid, e che oggi come ringraziamento rischiano di essere dei nuovi dimenticati”.

