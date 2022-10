Sanità, 13 milioni per potenziare l’assistenza territoriale

Il decreto firmato dai Ministeri della Salute e del Mef con le risorse da assegnare fino al 2026

Quasi 13 milioni di euro al Molise, fino al 2026, per sostenere il nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza sanitaria territoriale (Case della comunità, Ospedali di comunità, Unità di continuità assistenziale e Centrali operative territoriale) come si legge su Ansa Molise.

E’ quanto prevede un Decreto del ministro della Salute di concerto con il ministro dell’Economia e finanze, ora all’attenzione della Conferenza delle Regioni.

Nel documento vengono ripartite le risorse da assegnare alle singole Regioni.