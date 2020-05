«Sanificazione e tamponi, la richiesta dei condomini dove abitano i Rom»

Dopo quanto accaduto nelle ultime ore a Campobasso con l’impennata di contagi da Covid-19 sono diverse le persone che chiedono tamponi e sanificazione. In particolar modo i condomini del palazzo dove risiedono anche alcuni Rom. «Abito nel palazzo dei Rom contagiati e noi condomini da 2 giorni stiamo chiedendo aiuto alle istituzioni ma nessuno sa darci una risposta. Il tanto discusso funerale c’è stato 9 giorni fa e la notizia della positività dei partecipanti è uscita ieri. Ciò vuol dire che almeno in una settimana abbiamo preso lo stesso ascensore e quindi siamo stati a contatto con loro anche se in maniera indiretta. Credo, e parlo a nome di tutti i condomini, che abbiamo diritto ad un tampone e alla sanificazione del palazzo». Il sindaco Gravina, intanto, ha risposto che in questo caso si possono contattare i numeri Asrem a disposizione o i medici di famiglia.