Sanificazione degli edifici e dei mezzi di trasporto, scuole chiuse anche Sesto Campano

Dati gli ultimi sviluppi sui contagi da COVID-19 nel nostro Comune, – ha scritto il sindaco di Sesto Campano Eustachio Macari – in via prudenziale e precauzionale, si rende necessario procedere alla sanificazione e disinfezione dei mezzi di trasporto scolastico nonché delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, al fine di tutelare l’incolumità pubblica, pertanto è disposta la chiusura e la sospensione delle attività didattiche per la sola giornata del 12 ottobre 2020 della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, con apposita ordinanza che verrà pubblicata nella mattinata di domani.