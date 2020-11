Sanificazione ambienti nel supermercato che riaprirà domani

Si è trattato di un gesto di responsabilità che ha come unica intenzione quella di contribuire ad arginare il contagio da Covid 19. Per questo motivo, i fratelli Tucci, titolari di un supermercato a Campobasso, hanno deciso nella giornata di ieri, sabato 7 novembre, di tenere chiusa la propria attività e procedere alla sanificazione di tutti gli ambienti in accordo con il proprio medico del lavoro e medico di famiglia. Certi di aver fatto la cosa giusta, gli stessi titolari, invitano tutti i clienti a mettere da parte ogni forma di diffidenza perché già domani, lunedì 9 novembre, il supermercato riaprirà i battenti in tutta sicurezza.