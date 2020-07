Sanificazione all’ozono sullo Zenit, «Verso le Tremiti in tranquillità»

È salpato per la prima volta il 26 giugno dal porto di Termoli il DSC Zenit della Guidotti Ships alla volta delle Isole Tremiti. Un evento straordinario che ha permesso, all’azienda di Domenico Guidotti, di proseguire le corse tutti i giorni dal lunedi alla domenica.

La qualità e la professionalità del personale non mancano mai. Ad ogni viaggio di andata e di ritorno, vengono attuate tutte le misure di sicurezza anti-covid: autocertificazione firmata e consegnata al personale di bordo, gel igienizzante all’entrata del catamarano e sanificazione dell’imbarcazione prima di ogni partenza. A proposito di quest’ultima procedura, la novità apportata dalla GS Travel è l’utilizzo di un sistema di sanificazione all’ozono che permette di disinfettare tutti i locali dall’imbarcazione. L’ozono ha la capacità di sanificare anche le aree difficilmente raggiungibili con la pulizia ordinaria. Una volta terminata la propria azione si converte in ossigeno senza rilasciare sottoprodotti. Un’innovazione che non passa inosservata agli occhi dei viaggiatori che salpano con il DSC Zenit.

“È un periodo molto difficile”, sostiene Domenico Guidotti, “Ma noi ci teniamo ai nostri passeggeri, alla loro salute, ma soprattutto alla loro sicurezza. Costantemente ricerchiamo e mettiamo in atto tutte le procedure anti contagio per garantire un viaggio in tranquillità rispettando tutte le norme del caso.”