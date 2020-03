Sanificatori e strumentazione medica per il Veneziale dalla Spinosa Costruzioni

ISERNIA. Cosmo Galasso, amministratore delegato, comunica che la famiglia Spinosa è scesa in campo nella lotta alla pandemia: in accordo con le strutture dell’ospedale cittadino sono stati acquistati importanti dispositivi per i reparti. La Spinosa Costruzioni Generali Spa ha inteso fare la sua parte con un importante contributo all’ospedale di Isernia. Nello specifico, l’azienda ha effettuato una donazione, in accordo con le strutture del nosocomio isernino, consistente in 6 sanificatori di ambiente destinati ai reparti di Terapia Intensiva e Pronto Soccorso; due sanificatori di superficie destinati ai medesimi reparti; un elettrocardiografo per la Terapia Intensiva; un videolaringoscopio.

Si tratta di importante strumentazione, più che mai necessaria in questo momento di emergenza sanitaria, in cui è fondamentale che si remi tutti uniti e tutti insieme nella stessa direzione, quella del bene della comunità.