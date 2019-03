Sani e corretti stili di vita con lo sport, riparte il progetto Coni

Riparte il Progetto “Sani e Corretti stili di vita con lo sport”. L’iniziativa, promossa dalla Delegazione CONI di Campobasso per il sesto anno consecutivo, ha dato seguito al Progetto di Giocosport attuato per oltre un decennio con il finanziamento della Provincia di Campobasso, finalizzato a far conoscere agli alunni che frequentano la Scuola Primaria le diverse discipline sportive presenti sul territorio.

La Delegazione CONI di Campobasso, per dare continuità al progetto, ha coinvolto i Sindaci dei Comuni chiedendo un contributo a sostegno dell’iniziativa al fine di garantire agli alunni delle scuole primarie l’opportunità di proseguire il percorso intrapreso, vista l’importanza che l’attività sportiva riveste nel creare le condizioni favorevoli all’acquisizione di un sano e corretto stile di vita. E anche quest’anno la risposta è stata molto positiva! 18 Amministrazioni Comunali hanno inteso finanziare il progetto che si svolge in due fasi: la prima da marzo a giugno e la seconda da settembre a dicembre. Grazie alla sensibilità dimostrata e all’impegno assunto dai Sindaci, sono coinvolte le scuole primarie di: Campochiaro, Campolieto, Colle d’Anchise, Ferrazzano, Gambatesa, Guardiaregia, Jelsi, Limosano, Monacilioni, Montorio nei Frentani, Oratino, Ripalimosani, Roccavivara, Rotello, Salcito, Spinete, Tavenna e Trivento.

Cogliendo l’esigenza sociale sempre più manifesta di un costante inserimento dell’attività motoria di base nel tessuto della scuola primaria come mezzo di rilevante importanza per l’educazione dei bambini, il CONI Molise – Delegazione di Campobasso ha inteso promuovere, con le amministrazioni comunali, un progetto mirato alla promozione e divulgazione della pratica ludico-motoria e sportiva nella scuola primaria.

Il progetto è realizzato in collaborazione con le Federazioni Sportive che mettono a disposizione i propri tecnici specializzati i quali si recano nelle scuole ed impartiscono lezioni di giocosport della propria disciplina. Ogni scuola ha la possibilità di far conoscere ai propri alunni le varie discipline sportive scelte dal dirigente scolastico fra quelle previste dal Progetto. Il CONI ha individuato un gruppo di “esperti”, tra i tecnici delle Federazioni Sportive, che affiancano gli insegnanti nello svolgimento dell’attività ludico-motoria e di giocosport con gli alunni della scuola.