Serata di sangue sulla Statale 16 all’altezza del chilometro 554 in territorio di Campomarino dove a perdere la vita è stato un 36enne nato a San Severo ma residente a San Paolo Civitate che si trovava alla guida di una station wagon. Tutto è accaduto in una manciata di secondi sul rettilineo nelle vicinanze del distributore Tamoil. Per cause ancora in corso di accertamento una station wagon ha tamponato un tir. Per il conducente non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i medici del 118, il personale dell’Anas e dei vigili del fuoco oltre ai carabinieri ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. E’ stato disposto il senso unico alternato per permettere le operazioni di soccorso e rimozione del corpo senza vita del giovane. Stando ad una primissima e sommaria ricostruzione dei fatti sembrerebbe che l’auto con a bordo il giovane abbia tamponato il mezzo pesante e nell’impatto la sponda dell’autocarro si sarebbe sganciata e sarebbe caduta sul cruscotto non lasciando alcuno scampo al 36enne.

Sangue sulla Ss 16, tampona il Tir e la sponda cade sull'auto. Muore 36enne