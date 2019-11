Sandro Travaglini sarebbe in Iran, la notizia che tiene viva la speranza

REDAZIONE TERMOLI

AGGIORNAMENTO ORE 15.30. Secondo le ultimissime indiscrezioni Sandro Travaglini sarebbe in Iran e con telefoni e dispositivi fuori uso. La notizia sarebbe stata diffusa su alcuni gruppi di motociclisti ma la notizia non è stata ancora ufficializzata.

Un tam tam mediatico per un unico grande scopo: ritrovare Sandro Travaglini. Il 38enne originario di Pescara ma residente a Termoli è da ormai più di una settimana che non è più in contatto con la famiglia. Era partito all’avventura con la sua moto per recarsi in Mongolia. Come avevamo riportato nello scorso articolo (QUI) si è trattato di un viaggio duro soprattutto per via degli inconvenevoli climatici. Freddo, neve, ghiaccio, hanno reso l’avventura di Sandro ancor più difficile del solito. Il rumore scatenato sui social è stato fortissimo tant’è che anche il popolo dei Biker si è messo in moto per avere una qualsiasi notizia di Sandro. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate si sarebbe avuto conferma che Sandro Travaglini effettivamente sarebbe entrato in Kazakistan. Ed è proprio lì che i biker della zona hanno organizzato un gruppo che sta battendo il lungo e largo il territorio per cercare di avere notizie del termolese.