Sin da quando siamo piccoli ci è stato detto che siamo quello che mangiamo, e non v’è dubbio che nutrirsi in modo sano ed equilibrato abbia evidenti effetti positivi sul nostro corpo e sulla nostra salute. Puntare su frutta, legumi e verdura, limitare i grassi e i condimenti, equilibrare l’assunzione di carboidrati e proteine è il primo passo, il primo aspetto da valutare e tenere a mente tra i banchi del mercato o gli scaffali dei supermercati quando ci si reca a fare la spesa. Ma come elaborare poi questi ingredienti affinché non perdano i nutrienti e possano renderci intatte le loro benefiche proprietà?

Da anni assistiamo a un vero e proprio trend positivo, non di tutti i piccoli elettrodomestici in cucina, ma solo di quelli atti a lavorare e cuocere nel rispetto degli alimenti, che vanno a ruba perché capaci di rispettare le materie prime e di consegnarci in tempi brevissimi veri e propri scrigni di salute pronti da assaporare. Si pensi alle yogurtiere, con cui poter ottenere anche prodotti caseari per gli intolleranti al lattosio o alle macchine del pane in cui inserire farine adatte a chi soffre di celiachia ma non vuole privarsi del fragrante gusto di una pagnotta. Si potrebbe continuare pensando agli estrattori di succo, ad esempio, la cui azione non ossida le vitamine riempiendoci i bicchieri di colorate bevande, concentrato di energia e benessere, o alle vaporiere capaci di cucinare in pochi minuti ogni pietanza trattenendone succhi e minerali senza disperderli nei liquidi di cottura. Per chi desidera una dispensa sempre ben fornita anche un essiccatore può essere d’aiuto, permettendo di conservare a lungo prodotti stagionali e deliziarsene anche quando non è periodo, così come una macchina per sottovuoto aiuterà a prolungare i tempi di conservazione in frigo o in freezer proteggendo i cibi da proliferazioni batteriche e deterioramento.

Tutte queste meraviglie non sono più prerogativa di cuochi provetti o di realtà ristorative, ma possono essere acquistate, portate a casa e usate da qualsiasi tipologia di utente per pochi euro, soprattutto online. Portale Habu aiuta a destreggiarsi tra le mille proposte oggi disponibili sul mercato, enumerando le caratteristiche principali da tenere a mente prima di comprare la migliore proposta per le nostre esigenze e fornendo informazioni utili anche nella fase successiva di utilizzo. Mangiare bene, mangiare meglio, non fa bene solo al corpo ma anche alla mente, perché acquisire migliori abitudini alimentari è una prassi capace di apportare anche notevoli benefici psicologici, lenendo gli effetti della depressione e migliorando quindi la qualità di vita a tutto tondo.