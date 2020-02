San Valentino nel borgo di Termoli: baciarsi è d’obbligo

L’idea è nata per continuare la promozione del borgo termolese dell’evento in corso, dedicato agli innamorati

Le Associazioni Turismol, Falconeria Usconium ed Ordo Cavalieri Termole in occasione dell’evento presentato lo scorso 30 gennaio in Piazza Duomo a Termoli #unbacionelborgotermoli, hanno pensato bene di promuovere il nostro borgo questa volta con uno sguardo al Medioevo, dato che Termoli risulta possedere uno dei borghi medievali più belli e legati storicamente a Federico II di Svevia. L’iniziativa sarà presentata dalle tre Associazioni in vestiti d’epoca fedeli al XIII secolo all’interno del borgo, dove il pubblico potrà scattarsi un selfie love ( dove attualmente sono presenti le 4 segnaletiche d’amore) con dame,cavalieri, arabi e, grazie alla Falconeria Usconium di Guglionesi, conoscere da vicino e fotografare le loro poiane di Harriss ed uno splendido esemplare di gufo del Bengala.

L’idea è nata per continuare la promozione del borgo termolese dell’evento in corso, dedicato a San Valentino tramite l’hashtag #unbacionelborgotermoli, che sta riscuotendo numerosi successi sul web come su alcune radio italiane, con due Associazioni con cui Turismol collabora da diverso tempo e che attraverso la loro professionalità ornitologica e storica e in campo medievale, permettono al turista di fare un viaggio nel tempo tornando al XIII secolo. Per chi vorrà, potrà partecipare anche una gara fotografica già in corso a suon di likes e cuoricini su Facebook ed Instagram; la foto più votata riceverà in omaggio un’ingrandimento del loro ricordo. Appuntamento a domenica 9 febbraio ore 10.30 partendo dal Belvedere dei Fotografi , ai piedi del Castello Svevo.