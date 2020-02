Promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e da Memo Cantieri è in programma il prossimo 14 febbraio (h 17,30) una interessante ed innovativa iniziativa presso il Museo Archeologico di S. Chiara a Venafro. “San Valentino al Museo Archeologico di Venafro” titola infatti l’appuntamento che attraverso reperti ed altro racconterà storie d’amore della mitologia greca e romana. Il tutto avverrà “in compagnia” di pregiati e gustosi vini rosso fuoco, così come il calore che riscalda il cuore di ogni innamorata/o. Per info e contatti 389/2191032 oppure memovenafro@gmail.com

Tonino Atella