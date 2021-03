San Timoteo, torna la corrente. Sopralluogo di Florenzano: “Non ci sono stati problemi”

Sono arrivati al San Timoteo di Termoli per un sopralluogo dopo il cortocircuito che si è verificato nella notte tra sabato e domenica 7 marzo all’ospedale San Timoteo di Termoli il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano e il sindaco di Termoli Francesco Roberti. L’allarme era scattato attorno alla mezzanotte e mezza quando un cortocircuito su un interruttore della centrale elettrica ha determinato il blackout dell’ospedale. Immediatamente erano stati attivati i gruppi elettrogeni che erano, di fatto, andati a sostituire la corrente elettrica all’interno dell’unico nosocomio cittadino dove si trovano ricoverati anche pazienti affetti dal Covid-19. Momenti di forte agitazione all’interno dell’ospedale. “C’è stato un cortocircuito su un interruttore della centrale elettrica – ha affermato Florenzano – e sono partiti i gruppi di sicurezza e i sistemi elettrogeni. Gli operai della ditta di manutenzione sono in servizio da questa notte. Abbiamo allertato anche la Protezione civile per eventuale altra fornitura di gasolio per i gruppi elettrogeni ma il problema è rientrato. Stiamo solo risolvendo nella parte che riguarda la radiologia”. Secondo Florenzano il blackout sarebbe da imputare ad un cortocircuito “con cause che stiamo verificando ma che non sono dovute ad un sovraccarico relativo all’ospedale da campo. Dovrebbero riguardare alcuni cavi che hanno perso l’isolamento e vanno sostituiti”. Nessun problema, invece, sempre secondo Florenzano, per la ventilazione dei pazienti Covid. “C’è stato un momento di allarme sulla cabina elettrica ma i gruppi elettrogeni servono per garantire il funzionamento dell’ospedale, sono entrati in azione e l’allarme è rientrato”. Sul posto anche il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, allertato già durante la notte dalla Prefettura che, a sua volta, era stata messa al corrente della situazione. “Sono entrati in azione i gruppi statici di continuità per i macchinari che non possono interrompere le loro funzioni e in parallelo anche i gruppi elettrogeni”.