San Timoteo, si riparte. Riprendono anche le donazioni di sangue

Primo accesso al pronto soccorso di un paziente per fortuna non grave. Il presidente dell’Avis, Ianieri: «Siamo in trincea. Abbiamo solo due medici e siamo senza infermieri»

Diciotto persone che hanno donato sangue, quattro quelle che hanno donato il sangue. Sono riprese questa mattina, 18 marzo, con la riapertura del San Timoteo di Termoli, le donazioni di sangue e plasma dell’Avis bassomolisana. Una riapertura che era attesa ed era stata sollecitata dallo stesso presidente dell’Avis Termoli, Mario Ianieri, nei giorni scorsi. Certo una situazione non facile quella al reparto di donazioni del San Timoteo dove questa mattina è stato riaperto anche il pronto soccorso e c’è stato il primo accesso di un paziente per fortuna non grave e all’esterno è stata allestita anche la tenda del pre-triage che dovrà essere utilizzata come una sorta di “anticamera” e primo controllo per coloro che arrivano con i sintomi tipici del Coronavirus. Nel frattempo questa mattina sono state avviate le procedure per le prime donazioni dopo la riapertura. «Siamo in trincea – ha affermato il presidente Ianieri – abbiamo solo due medici senza infermieri e tre volontari Avis. Friggiamo con l’acqua, però friggiamo. Eroi. I donatori devono prenotarsi in sala donatori allo 0875 7159238 e venire munuti di mascherina. Possono liberamente raggiungere l’ospedale muniti di tesserino ed autodichiarazione. Grazie a tutti per la collaborazione».