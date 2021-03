San Timoteo, primi prelievi a pazienti no Covid presso l’ospedale da campo

Sono iniziate questa mattina, 3 marzo, le prime visite all’interno dell’ospedale da campo allestito dalla Croce Rossa Italiana nel piazzale del San Timoteo di Termoli. Un ospedale da campo allestito con l’obiettivo di allentare la pressione sul nosocomio bassomolisano sempre più pesante alla luce dell’escalation di contagi dovuti alla variante inglese del Covid-19 ma dove, attualmente, non ci sono pazienti ricoverati. Nella mattinata di oggi sono state effettuate le prime visite ad alcuni pazienti e quindi, di fatto, i 24 posti letto allestiti dalla Croce Rossa restano inutilizzati. In basso Molise sono arrivati anche alcuni medici volontari per consentire appunto queste prime prestazioni che consistono in pazienti no Covid che sono stati visitati e poi rimandati a casa perché non avevano bisogno dell’ospedalizzazione. Resta il problema di reperire nuovo personale per consentire all’ospedale da campo di entrare a pieno regime