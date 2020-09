La foto è stata scattata dal consigliere comunale del MoVimento 5Stelle, Nick Di Michele e postata su Facebook e racconta della lunga fila per entrare nell’ospedale San Timoteo di Termoli quando sono appena scoccate le 8 di mattina. “E’ giusto rispettare le norme anticovid – scrive Di Michele – ma fare aspettare i cittadini in fila non è una cosa possibile”.