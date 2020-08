San Timoteo, luce in fondo al tunnel. L’Asrem “trova” due pediatri

La notizia è circolata nella notte e sicuramente più di qualcuno griderà al “miracolo” di San Basso. A renderla nota il presidente del Comitato San Timoteo, Nicola Felice. L’Asrem ha reperito due pediatri per l’ospedale San Timoteo di Termoli. Si tratta di una notizia importantissima considerando che da anni il reparto soffre la carenza del personale con il conseguente rischio nell’erogazione delle prestazioni e la chiusura del punto nascita. “Una buona notizia – afferma Felice – L’Asrem è riuscita a reperire due Pediatri per l’ ospedale San Timoteo. Ciò dovrebbe tamponare momentaneamente la grave criticità per il reparto di Pediatria e di conseguenza il rischio di chiusura del Punto Nascita. Resta comunque tutta la necessità dei concorsi da indire subito e espletarli in tempi rapidi nelle varie discipline in forte carenza di medici e specialisti”.