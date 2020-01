San Timoteo, luce in fondo al tunnel. In arrivo sei nuovi ginecologi

L’indiscrezione da parte dei componenti del Comitato Voglio Nascere a Termoli. Non ancora chiara la tempistica

La notizia, in parte, è ancora ufficiosa visto che di conferme non ne sono arrivate. Si tratta, però, di una indiscrezione importante per l’ospedale di Termoli e per il reparto di Ostetricia e Ginecologia dove presto potrebbero arrivare nuovi ginecologi. Sei quelli che sono attesi in reparto alla luce del concorso che era stato bandito dall’Asrem e che finalmente si è svolto. La comunicazione arriva dal Comitato Voglio Nascere a Termoli che da mesi sta portando avanti una battaglia per la salvaguardia del punto nascita e in generale di tutto l’ospedale di Termoli. La speranza è che con l’arrivo di questi sei nuovi medici il punto nascita possa sopravvivere. L’esito si saprà solo ad aprile quando ci dovrebbe essere l’udienza di merito.