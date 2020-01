San Timoteo in lenta agonia, «chi è colpa del suo male pianga se stesso»

Il punto da parte del presidente del Comitato San Timoteo, Nicola Felice: «Ci stiamo trasformando in pronto soccorso e poliambulatorio»

Ha tracciato il punto della situazione rispetto all’ospedale San Timoteo di Termoli e alla “moria” di personale che si sta verificando il presidente del Comitato San Timoteo, Nicola Felice. Sotto la lente le tante denunce lanciate proprio dal Comitato e purtroppo cadute nel nulla assieme all’immobilismo da un lato del mondo politico e dall’altro del mondo della sanità e della stessa popolazione molisana che per anni ha assistito, in larga parte, al declino di un ospedale che era il fiore all’occhiello della zona costiera e che «è sempre più destinato a trasformarsi in pronto soccorso e poliambulatorio», ha affermato Felice che non ha potuto constatare che «chi è colpa del suo male pianga se stesso. Oggi il San Timoteo è ridotto ai minimi termini con reparti e servizi depotenziati. Inutili sono stati gli appelli e i richiami all’attenzione della classe dirigente».