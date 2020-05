San Timoteo, in decine davanti al pre-triage (IL VIDEO)

Il video in questione sta scatenando non poche perplessità sull’organizzazione presente all’esterno dell’ospedale San Timoteo di Termoli, attorno alle tende pretriage, utili per poter accedere in sicurezza all’interno del nosocomio dopo essere stati “controllati”. Il video è stato girato nella giornata di ieri, 11 maggio. “Hanno avuto due mesi per organizzarsi -si legge nel post della signora Franca Cianchetta- e non sono stati capaci di creare dei corridoi per evitare quelle scene che, a detta di alcuni si verificano tutti i giorni. Mi chiedo come si fa a garantire un servizio con un solo sanitario a gestire la folla di pazienti inferocita. Pazienti oncologici, donne incinte ecc. ammassati come le bestie sotto il sole e la pioggia a contendersi la priorità “per altro scritta” della prestazione, dopo un’ora di proteste sono arrivati i volontari che hanno distribuito con le modalità che vedete i “numeri”. I più prudenti si sono posizionati nel parcheggio in attesa che finisse la rissa. Per fortuna dopo aver superato la trincea sono riuscita ad accedere al reparto di urologia dove ho effettuato la terapia con la precisione e la professionalità del personale medico e infermieristico. Peccato che per colpa di pochi pagano in tanti”.