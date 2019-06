San Timoteo “in agonia”, chiesto un nuovo incontro all’Asrem

REDAZIONE TERMOLI

Il problema, ribadito dallo stesso direttore amministrativo dell’Asrem, Antonio Forciniti, è quello di reperire il personale per mandare avanti i reparti e garantire i livelli essenziali di assistenza. E’ questo il fulcro di quanto affermato nel corso dell’incontro che si è tenuto nel pomeriggio di venerdì presso la sala consiliare del Comune di Termoli. Da un lato i sindaci del basso Molise, che non ci stanno assolutamente a vedere l’ospedale più importante della zona costiera (dopo il declassamento del Vietri) chiudere a causa di una lenta agonia che sta svuotando i corridoi sia di personale che di pazienti. Dall’altro lato gli stessi camici bianchi che, forse per la prima volta, hanno fatto fronte comune con la politica per cercare di risolvere un problema visto che, in caso di chiusura di reparti del San Timoteo, a risentirne sarebbe tutta la popolazione. Di qui il fronte comune, ribadito attraverso una nota firmata dai sindaci di Termoli, Larino, Portocannone, Campomarino, Ururi, San Giacomo degli Schiavoni, Tavenna, Petacciato, Guglionesi e dal presidente del consiglio comunale di San Martino, rispettivamente Francesco Roberti, Pino Puchetti, Giuseppe Caporicci, Pierdonato Silvestri, Raffaele Primiani, Costanzo Della Porta, Paolo Cirulli, Roberto Di Pardo, Mario Bellotti e Antonio Zio, e che è stata inviata all’attenzione della dirigenza dell’Asrem con l’obiettivo di fermare qualsiasi iniziativa atta alla chiusura dei reparti dell’ospedale bassomolisano. Nella nota, infatti, i sindaci hanno richiesto per la seconda volta in pochi giorni un incontro urgente alla direzione generale dell’Asrem «per rappresentare le criticità dell’ospedale bassomolisano al fine di assicurare il mantenimento dei servizi essenziali di assistenza sanitaria e di soprassedere per qualsivoglia decisione aziendale». A rischiare, infatti, non sarebbe solo il Punto Nascite che da voci di corridoio non ancora confermate potrebbe chiudere a inizi luglio, ma sarebbero a rischio anche i reparti di Ortopedia e Pediatria e problematica sarebbe anche la situazione della Medicina d’urgenza e del Pronto Soccorso dove dagli iniziali 8 posti letto si è scesi a 5 ma dove le persone assistite in media sono una decina a causa di ricoveri che non si possono negare. Dal canto suo il direttore amministrativo dell’Asrem, Antonio Forciniti, non si è sbilanciato nel corso dell’incontro. Il problema, stando a quanto ribadito, resta sempre quello del personale da reperire per mantenere i servizi attivi. Personale che al momento non si trova nonostante l’Asrem, nei mesi scorsi, abbia bandito diversi concorsi che sono sempre andati deserti. E a poco o nulla varrebbe al momento anche il nulla osta al Decreto Calabria per lo sblocco del turn over considerando i tempi burocratici necessari a bandire un concorso nella speranza che questo veda la partecipazione di qualcuno. La speranza è che l’unità di intenti tra i sindaci e i medici possa portare a qualcosa di concreto. L’alternativa, qualora il canale della mediazione con la dirigenza Asrem non dovesse portare i frutti sperati, sarebbe quella di chiedere un incontro urgente al Ministero della Salute a Roma perché l’obiettivo è quello di non lasciare nulla di intentato per garantire i servizi già in essere al San Timoteo.