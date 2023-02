San Timoteo, ferristi precettati per far ripartire le sale operatorie

La decisione assunta al termine della riunione che si è tenuta ieri pomeriggio: sotto la lente la cronica carenza di personale e le lunghe liste di attesa da smaltire

Rinforzi per il San Timoteo di Termoli per garantire la ripresa delle sale operatorie in basso Molise. E’ quanto deciso al termine della riunione che si è tenuta nella serata di ieri, 6 febbraio, tra l’Asrem e il personale del San Timoteo.

Sotto la lente la carenza cronica di personale che si sta verificando soprattutto in basso Molise con la conseguente sospensione delle sale operatorie non urgenti e l’impossibilità di smaltire le lunghissime liste di attesa. E così, dopo una riunione concitata, l’Asrem ha deciso di far partire degli ordini di servizio per precettare il personale, non solo gli anestesisti ma anche i ferrasti, tipologie di infermieri indispensabili per gli interventi in sala operatoria e al momento disponibili solo al mattino considerando che, anche in questo caso, gli operatori a disposizione sono veramente pochi.

Sono stati proprio loro ad essere precettati per le operazioni del pomeriggio, in sostituzione degli anestesisti mancanti. La sostituzione dovrebbe iniziare a stretto giro e durare circa 3 settimane per consentire di smaltire le liste di attesa.