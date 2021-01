San Timoteo e Veneziale ospedali covid, Facciolla: «Ennesimo affronto ai molisani»

“Gli ospedali di Termoli e Isernia diventano ospedali Covid, senza averne i requisiti e senza alcun atto aziendale, ma nei fatti. Sembra infatti che la novità sia stata comunicata ieri sera a medici e operatori non per vie ufficiali ma tramite una telefonata nella quale si invitavano chiaramente i due ospedali a non inviare a Campobasso nessun altro paziente Covid perché non c’è più posto –queste le dichiarazioni di Vittorino Facciolla che ha continuato- Il Cardarelli è al collasso e tutt’ora permangono i due cluster nei reparti di Chirurgia e Medicina. E mentre le altre regioni si organizzano e si preparano a gestire la terza ondata del Covid, qui da noi si compie l’ennesimo affronto nei confronti dei molisani”.