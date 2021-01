San Timoteo, dopo la lettera di Giustini arrivano gli ispettori ministeriali

Sono arrivati presso il San Timoteo di Termoli per verificare la situazione dopo la lettera del Commissario ad Actaì, Giustini, i tecnici inviati dal Ministero della Salute. Dopo il sopralluogo presso il Cardarelli di Campobasso oggi, 28 gennaio, è stata la volta dell’ospedale San Timoteo di Termoli dove avrebbe fatto delle verifiche all’interno del pronto soccorso, la sala operatoria e la rianimazione.

L’ispezione dei tecnici ministeriali era stata “acconsentita” dal Ministro della Salute, Speranza, dopo tutta una serie di lettere, pressioni e sollecitazioni da parte del Commissario, del sindaco di Campobasso e dei parlamentari Cinque Stelle tanto che lo stesso senatore Ortis si era incatenato nei pressi del Ministero. Un flash mob organizzato insieme alla collega Rosalba Testamento, che certo non era passato sotto traccia. Di qui la decisione di inviare una ispezione dei tecnici ministeriali che dopo il Cardarelli sono arrivati anche al San Timoteo per verificare lo stato dell’ospedale e, presumibilmente, l’attuazione di tutto quello che riguarda il protocollo Covid. Fino ad oggi, dopo l’esplosione della pandemia, ispezioni di questo tipo sono state decise solo per Lombardia, Campania e Sicilia. Una lettera di denuncia, quella di Giustini, che aveva fatto seguito al rapporto dei Nas. Adesso resta da capire quale eventualmente sarà la relazione degli ispettori sulla “salute” degli ospedali molisani.

In una intervista rilasciata al Quotidiano del Molise, però, il direttore sanitario Oreste Florenzano si era detto sereno rispetto all’ispezione degli incaricati del Ministero della Salute (qui l’intervista completa).