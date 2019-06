San Timoteo da salvare e sanità “al collasso”, medici e sindaci a confronto

REDAZIONE TERMOLI

Il primo incontro c’era stato ieri in Comune a Petacciato. Sotto la lente dei sindaci del basso Molise la situazione dell’ospedale San Timoteo di Termoli e, soprattutto, l’imminente paventata chiusura del reparto di Ostetricia e Ginecologia e il rischio concreto che la stessa fine (almeno temporanea) possa toccare anche a quello di Pediatria, direttamente collegato con l’Ostetricia e, al pari del reparto dove si fanno nascere i bambini, con le stesse problematiche in termini di carenza di personale e difficoltà a reperirne di nuovo nonostante i bandi che in questi mesi sono stati fatti dall’azienda sanitaria regionale. Di qui l’impegno assunto dal nuovo sindaco di Termoli, Francesco Roberti, e dei colleghi sindaci del basso Molise di «concertare azioni da mettere in campo a tutela del San Timoteo». Sono pronti a chiedere un incontro urgente da tenersi in Comune a Termoli al commissario alla Sanità, Angelo Giustini, i sindaci del basso Molise. Sotto la lente la grave situazione dell’ospedale bassomolisano: stando alle indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, infatti, a rischiare seriamente la chiusura (temporanea o totale non è dato di sapere) sarebbe il reparto di Ostetricia e Ginecologia che da anni segna un deficit di nascite che ha portato i vertici Asrem a chiedere (e ottenere finora) la deroga al Decreto Balduzzi che fissa, appunto, a 500 il numero minimo delle nascite in un anno. A questo si è aggiunto anche un numero sempre più esiguo di medici (attualmente in servizio ce ne sono solo 3) che rischia seriamente di paralizzare il reparto e favorire la “fuga” delle pazienti verso gli ospedali più vicini anche se di fuori regione, in primis quello di Vasto. Di qui la necessità di mettere mano alla battaglia anche politica che ha spinto i sindaci a scendere in campo e chiedere con urgenza un incontro al commissario Giustini e al direttore generale dell’Asrem, Gennaro Sosto, oltre che ai funzionari della Regione. «Non lasceremo niente di intentato – ha affermato il sindaco Roberti – per cercare di far garantire tutti i servizi in essere nel nostro nosocomio che offre le proprie prestazioni a tutto il basso Molise». E così ieri pomeriggio proprio in Comune a Termoli si sono incontrati sindaci, medici e rappresentanti dell’Asrem. In sala consiliare il sindaco Roberti assieme al consigliere di maggioranza Michele Marone ha “ospitato” la riunione che ha visto partecipare Roberto Di Pardo di Petacciato, Pierdonato Silvestri di Campomarino, Costanzo Della Porta di San Giacomo, Giuseppe Caporicci di Portocannone, Paolo Cirulli di Tavenna, Mario Bellotti di Guglionesi, Raffaele Primiani di Ururi, Giovanni Di Matteo di San Martino, Pino Puchetti di Larino oltre al direttore amministrativo dell’Asrem, Antonio Forciniti ed ad alcuni medici del San Timoteo tra cui Nicola Rocchia (Pronto Soccorso), Bernardino Molinari (Ginecologia), Santina Gaggiano (Pediatria), Giuseppe Zappia (Urologia), Gianni Serafini (Otorino), oltre al medico pediatra anche se non del San Timoteo Giuliana Senese, consigliera comunale di minoranza a Guglionesi. Sotto la lente le possibili azioni da mettere in campo per cercare di salvare i vari reparti del San Timoteo che sono attualmente a rischio. Nelle prossime ore sono attese delle novità sui provvedimenti da adottare e sulle possibili azioni da mettere in campo per evitare una chiusura che sarebbe una catastrofe per un territorio come quello di Termoli che, in estate, arriva quasi a triplicare la propria popolazione.