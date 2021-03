San Timoteo, blackout e ospedale al buio. Attivo il gruppo elettrogeno

Emergenza al San Timoteo dove nella notte tra sabato e domenica 7 marzo un blackout ha mandato in tilt l’impianto elettrico dell’ospedale. Una situazione molto delicata considerando che, lo ricordiamo, presso il San Timoteo attualmente ci sono pazienti Covid positivi ricoverati che quindi hanno bisogno di essere aiutati a respirare con i dispositivi che, ovviamente, hanno bisogno della corrente elettrica per funzionare. È stato messo in azione il gruppo elettrogeno ma in alcune zone dell’ospedale i pazienti sono stati ventilati a mano da mezzanotte all’1.30 circa fino a quando è entrato in funzione il gruppo elettrogeno.