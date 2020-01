San Timoteo a Roma, don Giuseppe parla alla Radio Vaticana

L’intervento nell’ambito del viaggio delle reliquie del compatrono di Termoli

Ha rilasciato una intervista a Radio Vaticana don Giuseppe De Virgilio, parroco della diocesi di Termoli-Larino. L’intervista capita in occasione della Domenica della Parola di Dio (26 gennaio 2020) e del Pellegrinaggio del Corpo di San Timoteo a Roma in corso in questi giorni. Il biblista ha tracciato un approfondimento sull’evento straordinario che si può ascoltare al seguente link della trasmissione 13 e 13. Quello di San Timoteo a Roma, infatti, è un viaggio molto importante per le reliquie del compatrono di Termoli. Ricordiamo infatti che San Timoteo è anche uno dei santi riconosciuti della chiesa Ortodossa che in basso Molise ha diversi rappresentanti nonché da sempre il santo che riunisce varie popolazioni.