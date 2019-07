San Severo fulcro per lo spaccio in Molise, il resoconto della DIA

REDAZIONE

«San Severo si conferma un punto di riferimento per l’approvvigionamento di stupefacenti per le piazze di spaccio molisane di Campobasso, Campomarino e Termoli». È questo quanto si legge nella relazione della DIA, Direzione Investigativa Antimafia, relativa al secondo semestre del 2018. Una fotografia, quella scattata dalla DIA, che conferma i dati forniti dalle diverse operazioni delle forze dell’ordine svolte in questi mesi che vedono proprio in San Severo il fulcro di una criminalità che ha radici ben salde anche nei nostri territori.