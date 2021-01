San Sebastiano, a Riccia la celebrazione della festa del protettore della Polizia Locale

RICCIA – È stata celebrata oggi a Riccia, nel rispetto delle norme Covid, la ricorrenza della festa in onore di San Sebastiano, protettore della Polizia Locale. La preghiera della Polizia Locale è stata recitata dal Comandante della locale stazione, Dott. Donato Sangiorgio. Hanno preso parte alla cerimonia il Sindaco Pietro Testa con una rappresentanza dell’amministrazione Comunale, la Polizia di Stato rappresentata dal Vice Questore Egidio Mignogna, i Carabinieri rappresentati dall’Appuntato Giuseppe Biele ed i rappresentanti di alcune associazioni militari e civili del posto. Il Comandante Sangiorgio, al termine della celebrazione relegiosa, ha conferito attestati di elogio all’agente scelto Mignogna, all’Assistente D’avanti e al Sovraintendente Capo Di Criscio per il meritevole servizio svolto dall’inizio della pandemia.

“Purtroppo il particolare momento che stiamo vivendo non ci ha permesso di festeggiare il nostro Protettore come avremmo voluto – queste le parole del Comandante Sangiorgio – ma, seppur in forma ridotta e nel rispetto delle normative ministeriali, abbiamo deciso di rendere onore al nostro Santo. Ed è proprio in questa ricorrenza che l’occasione per ringraziare i miei uomini ed invitare la popolazione a continuare a collaborare in questa lotta comune al virus”.

