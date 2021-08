San Salvo, isernino salva la vita a un anziano che non riusciva a rientrare a riva

È un giovane isernino di ventidue anni il protagonista positivo di una storia di salvataggio in mare. Il ragazzo, Alberto Kasofo, era sulla spiaggia abruzzese più frequentata dagli isernini quando, insieme ai suoi amici, notava un anziano che si dibatteva in acqua, lottando contro la corrente che lo stava portando sempre più lontano dalla riva. Alberto, esperto in salvataggio per aver frequentato un apposito corso, non ci ha pensato due volte e subito si è tuffato in mare, raggiungendo in breve tempo l’anziano che stava affogando. Rapidamente lo ha riportato a riva, prestandogli le prime cure e rimettendolo quasi immediatamente in condizioni di respirare regolarmente. Solo una grande paura per l’anziano e la soddisfazione per Alberto di aver effettuato un salvataggio in mare. In passato già si era reso protagonista di un gesto simile, quando salvò la vita a un ragazzino che stava affogando in una piscina pubblica vicino Roccamandolfi. Insomma un ”piccolo-grande” eroe del salvataggio che, sul suo palmares, può già annotare la salvezza di due vite umane.