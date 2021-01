San Polo Matese, on line la 38° edizione del presepe vivente più antico del Molise

Il Covid non ha fermato una delle rievocazioni più suggestive del Molise: il presepe vivente di San Polo Matese. La 38ª edizione, rispettando tutte le normative vigenti, si è svolta in modalità rigorosamente on line. Cinque le scene realizzate, tutte rigorosamente tra congiunti e in osservanza alle norme previste per arginare il diffondersi della pandemia derivante dal Covid 19. Una edizione sicuramente particolare, ma gli organizzatori, non hanno pensato nemmeno un attimo di “spegnere la magia del Natale” e per questo hanno deciso continuare nel solco della tradizione, dando vita, seppur in forma particolare, al Presepe Vivente di San Polo Matese. Una rappresentazione svolta per dare un messaggio di speranza, soprattutto in questo periodo così particolare. Sono stati 10 i personaggi che hanno interpretato le 5 scene: una diretta, quella andata in scena sui social, durata di circa mezz’ora e che ha fatto registrare decine di migliaia di visualizzazioni. L’idea di realizzare un Presepe Vivente nasce nel 1982, grazie all’allora parroco Angelo Spina (attuale Vescovo). Solitamente sono circa 140 i figuranti (provenienti anche dai centri limitrofi) con i quali vengono realizzate le scene e viene allestito un percorso che richiama l’antica Palestina. Varie sono le novità che di anno in anno sono state introdotte; folklore, effetti, recitazione, percorsi alternativi.