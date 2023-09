San Pio e i cavalli. Amore eterno!

Come da ben venticinque anni, i Cavaliere dei Sentieri Antichi, associazione guidata da Salvatore Falcone, il 3 settembre 2023 hanno raggiunto San Giovanni Rotondo, dopo esser partiti da Sant’Elia a Pianisi, per l’annuale omaggio a San Pio da Pietrelcina. Circa cinquanta cavalieri a cavallo e decine di pellegrini a piedi al loro seguito, son partiti dal Molise per raggiungere la Puglia per la benedizione impartita dal molisano padre Rinaldo Totaro, da qualche mese ordinato guardiano del Santuario della città garganica. Al suo fianco il rettore fr. Aldo Broccato, che come padre Rinaldo sono provenienti da Sant’Elia a Pianisi. Ad accogliere i cavalieri, sul sagrato della vecchia Chiesa, dedicata a Santa Maria delle Grazie, progettata da un altro molisano, l’arch. Geppino Gentile, il sindaco della Città, Michele Crisetti. Quest’anno l’evento ha avuto un momento di commozione in più in quanto si è ricordati l’amico Bonifacio Di Iusto, anima del movimento equestre molisano, recentemente scomparso. Una statua di Padre Pio, portata in pellegrinaggio sopra un carretto trainato da un cavallo, ha scortato i cavalieri sino alla benedizione e reso omaggio ad una platea di fedeli che all’arrivo dei cavalieri ha gioito ed applaudito sino alla commozione degli stessi festanti. I cavalieri dei Sentieri Antichi sin da subito la loro costituzione in associazione con sede a Pietracatella, hanno favorito la cultura del dialogo, dell’accoglienza e della conoscenza dei tratturi molisani. Le vie della transumanza, percorse in largo e in lungo, decretano i cavalli come utile ed imprescindibile volano di turismo e da qui la voglia aggregante di essere protagonisti di un modo di goder della natura senza limitazioni, in piena libertà. “Una famiglia”, professa il presidente in una sua comunicazione. Facile ed inconfutabile la dimostrazione nel vedere quasi cento persone percorrere le strade principali di San Giovanni Rotondo. La presenza di autorità civili e religiose al loro arrivo è la dimostrazione che la semplicità paga e non certamente dazio. Presente al loro arrivo anche il sindaco di Sant’Elia a Pianisi, Biagio Faiella, che difficilmente manca all’annuale appuntamento che è culminato con la solenne celebrazione eucaristica avvenuta nella nuova Basilica progettata da Renzo Piano. La celebrazione, presieduta da fr. Aldo Broccato ha visto momenti emozionanti che hanno toccato il culmine al momento della corresponsione dei doni portati all’altare proprio dai cavalieri. Non sono mancati altri momenti di commozione e la convivialità fraterna che ha visto i cavalieri dalla divisa azzurro cielo, recarsi presso una struttura cittadina per degustare prodotti della terra pugliese, tanto cara come tanto vicina al Molise. L’incontro con gente che ha inteso sposare la passione comune è segno tangibile che ogni cosa possa portarsi al meglio, e che possa anche cancellare incomprensioni e tentennamenti e riaprire porte ormai chiuse da tempo immemore. Susanna Tamaro scriveva –“L’idea del destino è un pensiero che viene con l’età. Quando si hanno i tuoi anni generalmente non ci si pensa, ogni cosa che accade la si vede come frutto della propria volontà, ti senti come un operaio che pietra dopo pietra, costruisce davanti a sé la strada che dovrà percorrere. Soltanto dopo tanto tempo ti accorgi che la strada è già fatta e non ti resta che andare avanti”. – Andare avanti è non poter più tornare indietro ma si può sempre guardare il tempo passato girandosi non voltando la schiena e, nello spirito che contraddistingue i cavalieri nel guardare avanti proteggendo chi è dietro, l’anno prossimo il pellegrinaggio sarà sempre più copioso, sempre più all’insegna della Pace, San Pio saprà aspettare, amava i cavalli!