San Pietro, Padre Gioacchino è guarito: un’intera comunità in festa

Questa sera l’insediamento del nuovo Parroco, Padre Florin

Una gran bella notizia per tutta la comunità di San Pietro e per l’intero quartiere di San Giovanni di Campobasso. Procede speditamente il recupero di padre Gioacchino, l’ormai ex parroco, giunto alla soglia della quasi completa guarigione. Resterà comunque a Campobasso.

Intanto questa sera, martedì 15 settembre, alle ore 18,00, presso la Parrocchia di S.Pietro Apostolo, retta dai francescani conventuali, monsignor Bregantini, pastore della Diocesi di Campobasso-Bojano, con una solenne celebrazione, insedierà il nuovo parroco e guardiano, padre Florin, proveniente da L’Aquila. Il frate è già stato a Campobasso, per un annetto, presso lo stesso luogo di culto, una dozzina di anni fa.