San Pietro Avellana, inaugurato il museo del tartufo (FOTO E VIDEO)

Si è tenuta nella mattinata odierna, domenica 8 agosto, la cerimonia di Inaugurazione del Museo del Tartufo: un percorso multisensoriale ed interattivo per conoscere da vicino la vita del re dei boschi di cui il paese alto molisano è simbolo. Si tratta del primo museo dedicato al pregiato fungo in Molise ed uno dei rari musei istituzionali d’Italia che celebrano il gioiello della terra, con la sua storia, i rituali, gli odori, i sapori, le esperienze. La mattinata si è aperta sotto un murales dedicato al tartufo. «Il tartufo “rappresenta” i nostri paesaggi, l’Appennino, e questo murales segna la nostra identità. Grazie a sindaci e tartufai – ha detto il primo cittadino Lombardi – abbiamo raccolto materiale che abbiamo messo a disposizione in un museo unico in Italia».

