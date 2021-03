San Pietro Avellana, fuga di gas da distributore: intervengono i Vigili del Fuoco

Alle ore 10 di oggi, 18 marzo 2021, nel Comune di San Pietro Avellana (IS), sulla Strada Statale SS 652 km 24+146, i Vigili del Fuoco della sede Centrale di Isernia, coadiuvati da una squadra dei VVF di Castel di Sangro (AQ) ed una squadra del distaccamento VVF di Agnone (IS), sono intervenute presso un distributore di carburanti di tipo misto (gasolio, benzina, GPL), per perdita di GPL, in fase gassosa, dal serbatoio di GPL di 30.000 litri. La squadra di Castel di Sangro (AQ), prima ad intervenire, ha provveduto a mettere in sicurezza l’area, isolando parte del distributore e monitorando l’area. Successivamente le squadre VVF di Isernia hanno provveduto ad una parziale occlusione della perdita di GPL, al fine di contenerne la fuoriuscita, in attesa dell’intervento della Ditta specializzata; effettuando anche un controllo strumentale dell’area. Sul posto anche personale dell’ANAS, pronto ad interdire la circolazione se fosse stato necessario. Le squadre VVF di Isernia hanno prestato assistenza fino alla messa in sicurezza dell’impianto da parte della Ditta specializzata con termine delle operazioni nel primo pomeriggio. Fortunatamente non ci sono stati feriti.