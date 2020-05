San Pardo, la festività in diretta streaming (IL VIDEO DELLA MESSA)

Si è tenuta questa mattina in diretta streaming sulla pagina della Diocesi di Termoli-Larino la diretta della messa in onore di San Pardo, patrono di Larino. Alla luce delle disposizioni normative dovute all’emergenza sanitaria in atto non è stato possibile organizzare la tradizionale processione con i carri trainati dagli animali e le altre iniziative dedicate al santo protettore dell’intera comunità.Inoltre, la messa delle ore 18 vedrà la sola partecipazione della Pia Associazione dei Carrieri (un solo partecipante per ogni carro). Per permettere un afflusso ordinato alla Cattedrale ed evitare assembramenti, la piazza durante alcune ore di questa giornata sarà transennata e l’ingresso sarà regolamentato dalla presenza di volontari, alle cui disposizioni si chiede sempre di attenersi con senso di responsabilità e collaborazione. In questo tempo di sofferenza e di fatica si rinnova l’invito a condividere nella preghiera e con vero spirito di fede, con rinnovata speranza e nella carità fraterna questi giorni di festa in onore di San Pardo, alla cui intercessione si affidano tutte le persone vicine e lontane, le famiglie, i bambini, i giovani e gli anziani, e l’intera Comunità di Larino e della Diocesi.