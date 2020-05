San Pardo 2020, il programma delle celebrazioni al tempo del Coronavirus

Una festa patronale anomala quest’anno a Larino. In tempi di coronavirus anche le celebrazioni in onore di San Pardo risentono della normativa per il contenimento della pandemia. Non ci sarà, pertanto, la tradizionale processione con i carri vestiti a festa e trainati dai buoi. «Non ricordo un anno della mia vita senza la festa di San Pardo, si è sempre fatta pure durante la guerra» ci dice un anziano del centro storico «ma anche se non ci sarà la festa con la processione, la festa sarà nel mio cuore», è questo lo spirito giusto con cui i larinesi stanno affrontando la cosa. Il programma del 26 Maggio prevede 5 celebrazioni eucaristiche. Per evitare assembramenti la piazza sarà transennata e l’afflusso sarà regolato grazie alla presenza di guardie volontarie. La messa delle 11:00 sarà celebrata dal vescovo De Luca e sarà trasmessa via streaming per i molti fedeli che non potranno parteciparvi. La messa delle 18:00 sarà riservata alla partecipazione della Pia associazione dei Carrieri con possibilità per ogni carro di mandare un suo partecipante alla celebrazione. Naturalmente l’invito delle autorità rivolto a tutti è a rispettare le norme cautelari con fermezza e saggia prudenza. Una particolare attenzione viene chiesta ai giovani, soprattutto che non ci siano eccessi durante la movida serale.

VKN