San Nicandro al tempo del Covid: messa all’aperto davanti la chiesa

Non era mai accaduto in secoli di storia venafrana, ma anche all’ombra del convento e della chiesa dei cappuccini si è dovuto fare i conti con la pandemia che ha fermato il mondo. Così questa mattina, giorno dei martiri Nicandro, Marciano e Daria, il vescovo Cibotti ha dato il via alle manifestazioni religiose, celebrando la Santa Messa all’aperto, davanti la chiesa dei frati cappuccini sotto un cielo oscuro che minacciava pioggia. Ma in questi mesi niente è stato come prima e non solo a Venafro. Anche i festeggiamenti saranno in misura ridotta, rispettando i distanziamenti e le regole imposte dall’emergenza. E tutti i venafrani si può essere sicuri che la prima preghiera che hanno fatto ai loro santi martiri è stata quella di far sparire dalla circolazione il Covid 19.