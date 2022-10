San Michele, tutto pronto per la festa che chiude la stagione estiva di Riccia

San Michele, uno dei santi più conosciuti ed apprezzati non solo in Italia, ma nel mondo. La sua figura forte ed imponente, l’arcangelo dalle 2 grandi ali pronto a sferrare il colpo di grazia al Demonio, è un culto per tutti noi. È proprio in suo onore che a Riccia (CB) ormai da anni nel giorno della sua ricorrenza si festeggia la festa di San Michele. Una delle più sentite nel Paese, grazie al numero di abitanti che prendono il proprio nome e grazie anche alla presenza della Minuta Cappella dedicata al Santo, situata sul Punto più alto del Paese, diventata ormai un simbolo per i Riccesi. Una ricorrenza davvero importante, dove il comitato con dedizione si impegna da diversi anni nell’organizzare al meglio e in ogni minimo dettaglio la tanto attesa Festa di San Michele.

Una celebrazione che unisce e chiude la stagione delle feste di paese, ultima ma non per importanza, dove accorrono turisti da ogni parte del Molise, per assistere a tutte le attività previste dalla festa. “Dai concerti ai vari intrattenimenti, o anche solo per degustare il famoso Baccalà fritto: pietanza caratteristica della ricorrenza e altri prodotti tipici del posto.

Dopo i 2 anni di stop dovuti alla pandemia – si legge in una nota stampa – il Comitato Festa San Michele ha voluto ripartire con il botto, l’edizione 2022 che si svolgerà il 7 – l’8 e il 9 ottobre avrà come ospiti:

il giorno 7 accogliamo entusiasti la band Radici nel Cemento in Dj Set, che farà esplodere la piazza in un tripudio di buona musica e divertimento grazie al loro sound romano dove mescolano benissimo le vibrazioni reggae e dancehall.

Il giorno 8 avremmo come ospiti i famosissimi THE KOLORS uno dei Gruppi italiani più in voga degli ultimi anni, presente ovviamente il cantante STASH , frontman di spicco conosciutissimo anche per la sua partecipazione come Giudice di Amici. Nelle sue performance riesce a coinvolgere gente di tutte le età intonando le sue hit più in voga.

Il giorno 9 avremmo la processione in onore del Santo che attraverserà il paese e sarà animata dal complesso bandistico di Bracigliano. A Seguire per tutto il giorno saranno allestiti mercatini, potrete degustare degli aperitivi e partecipare ai giochi popolari organizzati. Si chiude in bellezza al Grande Stand allestito dal Comitato fino a notte fonda, divertendosi, ballando e potendo degustare le specialità offerte dalla commissione”.