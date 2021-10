San Michele e la Transumanza

E’ CON VIVO PIACERE CHE LA RUBRICA “ALESIA ED I SUOI COMPAGNI DI VIAGGIO” ACCOGLIE IL PREZIOSO E ORIGINALE CONTRIBUTO DI ARNALDO BRUNALE, CAMPOBASSANO DOC.

Il mondo contadino e quello pastorale sono molto devoti a San Michele Arcangelo. Egli è considerato il santo legato alla storia dei campi e della transumanza. I pastori che percorrevano stagionalmente i tratturi con le loro greggi, recandosi dalla Puglia in Molise o in Abruzzo e viceversa, erano soliti portare con loro un’immagine del santo o, addirittura, una piccola statua, a protezione degli animali e dei pascoli. Quando rientravano a casa, dopo un lungo periodo di assenza, il 29 settembre si recavano in pellegrinaggio presso il Santuario di Monte Sant’Angelo in Puglia, in occasione della sua festività, per ringraziarlo di aver preservato le greggi dalle intemperie e dalla moria. Il pellegrinaggio durava sei giorni ed osservava le seguenti soste nell’andare: Celenza Valfortore, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo; mentre, nel ritorno: il Santuario dell’Incoronata di Foggia, Lucera, Jelsi e Campobasso. Lungo tutto il percorso i pellegrini pregavano ed intonavano inni in onore del santo e della Madonna:

Evviva San Michele!

E sotto la Grotta sta.

Si chiove

non ce bagne per l’amore di Gesù!…

Ci piove e non si bagna!…

Oh San Michele Santo,

da sotte la grotta santa

e chi ti vuole lascià‘!

Evviva Maria, Maria evviva!

Evviva Maria, e chiè la crijò!

Affetto e pensiero dell’anima mia,

lorate Maria e chiè la crijò!

Per fare la sua Madre per iessa fanciulla,

anseno della culla un die l’amerò!

Evviva Maria, Maria evviva!

Evviva Maria, e chiè la crijò!

O Madre del buon Dio dall’Angelo chiamata.

Quella prole non creiata nel grembo portò.

Evviva Maria, Maria evviva!

Evviva Maria, e chiè la crijò!

I pastori facevano un altro pellegrinaggio l’8 maggio, in occasione della ricorrenza dell’apparizione del santo nella grotta sul Gargano, immediatamente prima di riprendere il percorso dei tratturi con le loro greggi. Apriva questi viaggi una grande croce infiorata portata dagli uomini più robusti, mentre tutta la compagnia procedeva, disposta su due file, avendo fra le mani immagini del santo e ramoscelli di pino e di olivo. Questa tradizione era rispettata anche dai contadini e dalla gente comune, in particolare maniera dalle coppie fresche di matrimonio. Esse raggiungevano a piedi il Santuario per pregare nella grotta. Durante le Messe invocavano la protezione di San Michele sui campi e sulle famiglie di nuova costituzione. Il pellegrinaggio, che aveva un suo preciso rituale da rispettare, era un’occasione aggregante importante, che favoriva nuove conoscenze fra la gente, la premessa di trattative commerciali, di scambi culturali, di possibili matrimoni fra i giovani o di nuove amicizie che, poi, si radicavano con il tempo. Da alcuni decenni i lunghi tragitti a piedi sono scomparsi in quanto i pellegrini raggiungono Monte Sant’Angelo con i pullman, limitandosi a percorrere a piedi gli ultimi chilometri, tuttavia sempre nel rispetto e nella devozione per il santo e nella certezza della sua protezione.”

Arnaldo Brunale

NOTA BIOGRAFICA

Arnaldo BRUNALE nasce e vive a Campobasso.

Laureato in Lettere Moderne, con indirizzo storico, presso l’Università degli Studi di Urbino.

Studioso ed appassionato cultore del dialetto di Campobasso.

Docente del dialetto e delle tradizioni popolari di Campobasso presso l’Università della Terza Età del Molise.

Già organizzatore artistico dell’ex Gruppo Teatrale Dialettale “Teatro-Incontro” di Campobasso.

Coordinatore e regista teatrale di spettacoli in vernacolo organizzati presso il Teatro “I. Argentino” di Agnone, presso il “Teatro Savoia” di Campobasso, presso il Teatro “L. da Vinci” di Montreal, presso l’Università degli Studi del Molise, in tutti i paesi facenti parte della Comunità Montana Medio Molise.

Autore di poesie in vernacolo ed in lingua, di racconti e di commedie in vernacolo.

Vincitore di numerosi concorsi di poesia e narrativa regionali e nazionali, tra cui si ricordano il 1° Premio al 2° Concorso Nazionale di poesia dialettale “Salvatore Tolino” svoltosi a Napoli nel 2003, il 1° premio al XXI Concorso Nazionale di Poesia e Prosa “Città di S. Agata Militello” del 2005 ed il 1° premio alla XVII Edizione del Premio Nazionale di Poesia Dialettale “Guido Modena” di San Felice sul Panaro (Mo) del 2007.

Molte sue poesie sono state pubblicate su Antologie letterarie riservate alle scuole; altre, invece, sono state musicate.

Già vice Presidente e Presidente dell’Associazione Culturale “F. Jovine” di Campobasso.

È stato componente del gruppo dei poeti e degli scrittori di “Pietre Cadute” di Boiano e del Cafè Letterario del Dopolavoro ferroviario di Campobasso.

Ha collaborato con il Laboratorio di Studi sulle Tradizioni Etnico-Linguistiche Dialettali di Campobasso, ideato e voluto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso.

Già ricercatore esterno sugli studi dialettali, per il Dipartimento di Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici dell’Università degli Studi di Firenze diretto dal Prof. Luigi Marino.

È stato membro di giuria di numerosi concorsi letterari in lingua ed in vernacolo.

Ha pubblicato:

Il molisano Giuseppe Maria Zampini – Sacerdote, pedagogo, esegeta, Ed. Cultura e Sport, Campobasso 1994.

1^ Edizione del Vocabolario Ragionato del Dialetto di Campobasso (dal Campobassano all’Italiano), Ed. Enne, Campobasso 2001.

La Grammatica e la Sintassi del Dialetto di Campobasso, Ed. Enne, Campobasso 2003.

Proverbi a Campobasso con Cd, Ed. Enne, Campobasso 2004.

Campuasciane assélute – Enzo Nocera Editor, Campobasso 2007.

2^ Edizione del Vocabolario Ragionato del Dialetto di Campobasso (dal Campobassano all’Italiano), Enzo Nocera editor, Campobasso 2009.

Vita, morte e miracoli nella Campobasso nei primi cento anni dell’Unità d’Italia, Enzo Nocera editor, 2 vv. con Cd, Campobasso, 2015.

La storia di Benito ed altri racconti – Europa edizioni, Roma 2017.

Ha in via di pubblicazione:

Il Vocabolario Ragionato del Dialetto di Campobasso (dall’Italiano al Campobassano)