San Michele Arcangelo, alla scoperta di un antico culto

di Serena Palazzetti

Poco prima di Natale il sacerdote della mia parrocchia, alla fine della celebrazione della Messa, ha introdotto, tra due antiche preghiere rivolte a Maria, una dedicata a san Michele Arcangelo. Il lessico usato è, forse, un po’ lugubre o, per lo meno, non solito ai nostri giorni: “ San Michele arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro le insidie e la malvagità del demonio (..) spirito della milizia celeste, col potere che ti viene da Dio , incatena nell’inferno Satana e gli spiriti maligni… “.

La preghiera mi ha incuriosita ed ho pensato allora di documentarmi sulla sua origine. Così ho scoperto che fu il pontefice Leone XIII nel 1884 a comporla, dopo aver avuto una visione del Demonio che minacciava la Chiesa, al termine di una Messa da lui celebrata. Non solo decise che la preghiera venisse recitata alla fine di ogni celebrazione eucaristica, ma la inserì anche nella raccolta degli esorcismi.

Nel 1964, però, in seguito alla riforma del Concilio Vaticano II , fu decretato che le preghiere leoniane andassero soppresse.

Nel 2018, però, papa Francesco l’ha introdotta nuovamente.

Viviamo, ormai da molte settimane il dramma della guerra, vediamo scorrere davanti ai nostri occhi immagini tragiche, che non avremmo mai pensato potessero esserci nel XXI secolo nel cuore dell’Europa e, al centro di questo massacro, c’è la capitale dell’Ucraina, Kiev il cui patrono è proprio l’Arcangelo San Michele, il principe degli angeli, colui che guidò le milizie celesti contro il Male per eccellenza, Satana, e che è considerato il difensore dei deboli e dei perseguitati.

Il culto per questo santo in Ucraina è antichissimo, risale all’epoca di Costantino il grande il quale, nel IV secolo , fece edificare alla periferia di Costantinopoli il Micheleion, cioè la cattedrale in onore di San Michele e così il culto di quest’ultimo si diffuse nell’ Europa orientale. Alla fine del IX secolo sorse l’entità monarchica della Rus’ di Kiev, il più antico stato organizzato slavo- orientale che comprendeva quasi tutta l’Ucraina, la Polonia, la Bielorussia, gli stati baltici oltre alla Russia occidentale .

Il termine “ Rus’ “ è forse il nome del comandante vichingo che si impossessò di quei territori portando un benessere ed una pace che mai avevano visto prima, proprio come aveva fatto l’Arcangelo quando, una volta vinto Lucifero, lo aveva cacciato dal cielo. Una statua di san Michele con scudo e spada si trova al centro di Kiev ed il monastero dalle cupole dorate a lui dedicato si erge sulla cima di una collina della città. Dal 1995, cioè dopo la fine del regima comunista, l’immagine del santo è stato nuovamente posto al centro dello stemma della città.

Del resto, San Michele arcangelo vanta un culto di tutto rispetto e non solo tra i cristiani. Il nome Mikail o Mikil ( che significa: “ Chi è come Dio?) è, infatti, citato anche nel libro sacro degli Islamici, perché, secondo il loro culto, Michele fu inviato da Allah con Gabriele ad istruire il profeta Maometto dettandogli il Corano.

La devozione per questo arcangelo che guidò, vittorioso, la milizia celeste degli angeli contro Lucifero e che sarebbe destinato, come si afferma nelle Sacre Scritture, a squillare la tromba che annuncerà il Giudizio finale, come ho detto, è originaria dell’Oriente e si estende in Occidente anche per la venerazione dei Longobardi verso di lui. Nelle chiese orientali, poi, viene definito “ tassiarca”, titolo che si riferisce ad un grado militare in uso nell’antica Repubblica ateniese.

Con un culto così esteso si capisce perché le chiese ed i santuari a lui dedicati siano davvero molti e sparsi un po’ in tutte le nazioni. Quelli, però, più famosi sono stati costruiti come lungo una retta, la cosiddetta “ linea di San Michele” che, partendo dalle isole Skelling, in Irlanda, termina al Monte Carmelo, in Israele.

Anche in Italia ci sono santuari eretti lungo questa linea immaginaria e la loro caratteristica è che si trovano su alture: sul monte Gargano , in Puglia, e alla Sacra di San Michele ,in Val di Susa, in Piemonte.

Il monastero di Skelling Michael è stato costruito su una piattaforma terrazzata a 180 metri sul livello del mare e si trova sull’omonima isola , nell’Oceano Atlantico, al largo della costa del Kerry in Irlanda. La leggenda dice che è stato edificato proprio nel luogo in cui san Patrizio, protettore dell’Irlanda,ebbe la visione dell’arcangelo Michele che era venuto per aiutarlo a liberare la nazione dai rettili e dalle forze del male. Quello irlandese era, tra l’altro, il punto più estremo dell’Europa in cui si erano avute apparizioni dell’arcangelo.

In Francia, invece, abbiamo quello posto a Mont-Saint- Michel, famoso anche perché s’innalza su un isolotto roccioso circondato da una baia, teatro delle più grandi maree dell’Europa continentale. L’’origine del santuario è altomedievale:fu fondato nel 708 da Aubert, vescovo di Avranches, dopo tre apparizioni dell’arcangelo Michele. La stagione costruttiva più intensa, però, si attua negli ultimi decenni dell’XI secolo, con soluzioni note anche se presenta parti giustapposte che si sono sovrapposte le une alle altre, con stili che vanno dal carolingio, al romanico, al Gotico.

Andando decisamente a sud della nostra penisola, troviamo il celeberrimo santuario di monte sant’Angelo, nel Gargano, in Puglia. Esso è noto come ‘celeste basilica’ in quanto sarebbe stato consacrato dall’arcangelo Michele in persona.

Un primo santuario venne costruito nel 493 nel luogo dove avvenne l’apparizione, poi l’area in cui sorge il santuario entrò a far parte dei domini longobardi e , questo popolo , una volta convertitosi al cristianesimo, fu molto devoto del santo che accomunò, in qualche modo, al dio pagano Odino, precedentemente venerato.

