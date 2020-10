San Massimo, via libera all’istallazione dello sportello automatico Atm Postamat

San Massimo avrà uno sportello Atm Postamat. Il Sindaco, già in una nota a Poste Italiane del 17 Ottobre 2019, evidenziava l’impellenza e la necessità di innalzare la qualità dei servizi postali al fine di ridurre disagi e disservizi nella cittadinanza. Poste Italiane ha accettato l’istanza, ufficializzandone l’attivazione per il 31 Ottobre 2020. «Lo sportello automatico ATM Postamat, sarà ubicato all’esterno dell’ufficio postale al fine di garantire un’accessibilità 7 giorni su 7 ed una funzionalità h24;« che ovvierá al ricorso del servizio stesso nei paesi limitrofi. Lo sportello automatico è dotato di un monitor digitale ad elevata luminosità con funzione touch, caratterizzato da dispositivi di sicurezza innovativi, come la soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito ed il sistema di macchiatura delle banconote; munito inoltre di un erogatore di banconote con un taglio minimo di 10,00 euro. L’ATM può essere utilizzato non solo dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai possessori di carte Postepay, ma anche dai titolari di carte di credito e carte bancomat associate ai maggiori circuiti internazionali bancari. Oltre ad offrire il servizio di prelevamento contante, consentono anche operazioni dispositive quali il pagamento delle principali utenze, dei bollettini di conto corrente postale, delle ricariche telefoniche e delle carte Postepay. Inoltre è possibile effettuare operazioni informative come la consultazione su saldo e lista dei movimenti relativa alla propria carta. L’ampliamento e la modernizzazione dei servizi postali locali assumono un ruolo chiave nello sviluppo del territorio e della comunità stessa».

Gianluca Caiazzo